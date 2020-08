Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des tensions entre Tuchel et Leonardo… à cause de Thiago Silva !

Publié le 10 août 2020 à 10h45 par H.G.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG en fin de saison, la décision de Leonardo de ne pas conserver l’international brésilien n’aurait en rien amélioré ses rapports avec Thomas Tuchel.

Cela n’est pas un secret, Leonardo n'est pas un grand fan de Tomas Tuchel. Revenu au poste de directeur sportif du PSG il y a un peu plus d’un an, l’Italo-brésilien songerait de longue date à remplacer l’entraîneur allemand sur le banc du club de la capitale. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, son choix préférentiel est Massimiliano Allegri, l’ancien entraîneur de l’AC Milan sans poste depuis son départ de la Juventus au terme de l’exercice 2018/2019. Les relations entre Leonardo et Thomas Tuchel ne seraient ainsi pas idylliques, d’autant plus que le directeur sportif parisien n’aurait que peu apprécié les performances du PSG lors des deux finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France au cours desquelles l’écurie parisienne n’a pas fait preuve d’un grand élan collectif. Et un événement en particulier serait la matérialisation des divergences entre les deux hommes : le départ de Thiago Silva en fin de saison au terme de son contrat.

Thomas Tuchel souhaitait conserver Thiago Silva, pas Leonardo !