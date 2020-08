Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Toujours un espoir pour cet international français ?

Publié le 10 août 2020 à 10h15 par La rédaction

En difficulté à Tottenham depuis l’arrivée de José Mourinho, Tanguy Ndombele n’a pas vraiment convaincu pour sa première saison chez les Spurs. Désormais annoncé sur le départ, l’international français pourrait bien voir une des portes de sortie identifiées se refermer, alors que le PSG semble toujours intéressé…

Tanguy Ndombele a déçu pour sa première saison sous le maillot des Spurs. Arrivé l’été dernier contre 60M€, devenant au passage la recrue la plus chère de l’histoire de Tottenham, l’international français a connu une saison d’adaptation difficile, entre performances en dent de scie et rendement plus que moyen (2 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres de Premier League). Annoncé dans le viseur de Leonardo, qui souhaite toujours renforcer le milieu de terrain du PSG, l’international français serait aussi sur les tablettes de l’Inter Milan. Cependant, une opération avec les Nerazzurri pourrait s’avérer compliquée…

L’Inter en difficulté sur l’aspect financier ?