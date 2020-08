Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive lancée pour cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 10 août 2020 à 10h00 par A.D.

Zinedine Zidane serait en concurrence avec plusieurs clubs, dont l'OL, le Bayer et Manchester United, pour Benoit Badiashile. Pour prendre les devants sur ce dossier, l'écurie de Leverkusen aurait déjà formulé une offre de près de 25M€ à l'AS Monaco.

Pour renforcer sa défense centrale et préparer la succession de Sergio Ramos (34 ans), Zinedine Zidane aurait coché le nom de Benoit Badiashile. Toutefois, le coach du Real Madrid aurait un adversaire de taille sur ce dossier : le Bayer Leverkusen. D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport , le club allemand en pincerait également pour Benoit Badiashile (19 ans) et aurait préparé une offensive il y a près d'une semaine. Pour faire plier l'AS Monaco, le Bayer compterait offrir un chèque de 20M€ en plus de son attaquant Kevin Volland. Alors qu'ils auraient lancé l'assaut, les pensionnaires de la BayArena auraient finalement changé leurs plans.

Le Bayer recalé par l'AS Monaco pour Badiashile