Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 10 août 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité, le technicien allemand pourrait être remercié prochainement en cas de défaite face à l’Atalanta ce mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Et les dirigeants du PSG connaîtraient d’ores et déjà le montant qu’ils auront à débourser pour licencier l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

C’est avec un entraîneur fragilisé que le PSG affrontera l’Atalanta ce mercredi pour le compte des quarts de finale de l’inédit Final 8 de Ligue des Champions. Il n’est évidemment pas question de la blessure à la cheville droite du technicien allemand, mais plutôt des doutes qui l’entourent depuis maintenant plusieurs mois, et cela tout particulièrement depuis l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United en mars 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Allemand ne semble pas avoir véritablement redoré son blason depuis cet épisode. En effet, Leonardo, revenu au PSG à la fin de l’exercice 2018/2019, est tout sauf le premier fan de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund puisqu’il aimerait dans l’idéal le remplacer par Massimiliano Allegri, comme le10sport.com vous l’avait annoncé. Ainsi, plusieurs observateurs considèrent que le match contre l’Atalanta pourrait bien être le dernier de Thomas Tuchel sur le banc du PSG en cas de contre-performance du club de la capitale.

15M€ nécessaires pour limoger Thomas Tuchel, mais…