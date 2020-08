Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir déjà tout tracé pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 août 2020 à 7h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo, star de la Juventus annoncée proche d’un possible transfert au Paris Saint-Germain, ne semble avoir que très peu de doutes au sujet de son avenir.

Une deuxième élimination cuisante de Ligue des Champions, en deux saisons à la Juventus. Suffisant pour pousser Cristiano Ronaldo à claquer la porte ? C’est la tendance évoquée ces derniers jours, avec France Football qui a laissé entendre que le Portugais ne dirait pas non au Paris Saint-Germain. Pour Foot Mercato , les discussions entre le PSG et l’entourage de Cristiano Ronaldo ont déjà débuté. Le 17 juillet dernier, nous vous parlions d’ailleurs déjà d’un rapprochement entre Leonardo et Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo verrait en Pirlo... le nouveau Zidane !