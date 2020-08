Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Pogba, c’est enfin bouclé

Publié le 10 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Paul Pogba est constamment lié au Real Madrid et à la Juventus. Cependant, compte tenu de la situation économique actuelle et à la volonté personnelle du joueur, un départ de Manchester United ne semble pas vraiment d’actualité.

Voici un véritable marronnier. À l’instar de l’été dernier au cours duquel le principal intéressé avait révélé qu’il était pour lui peut-être temps de passer à autre chose après trois années à Manchester United, Paul Pogba a animé l’actualité mercato de ces derniers mois. Cependant, à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, le champion du monde tricolore verrait ses options diminuer pour son avenir, le Real Madrid ou encore la Juventus ne pouvant pas forcément offrir aux Red Devils l’indemnité de transfert demandé. D’autant plus que le joueur aurait retrouvé le sourire à Manchester United, et ce n’est pas Ole Gunnar Solskjaer, entraineur du club mancunien, qui va dire le contraire.

« Il est heureux et il joue bien »