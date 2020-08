Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il n'y a plus d'inquiétudes à avoir pour Neymar !

Publié le 10 août 2020 à 3h00 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar semble désormais très épanoui à Paris et n'envisage plus de quitter le PSG comme l'explique Isabela Pagliari.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain durant l'été 2017, Neymar est régulièrement annoncé sur le départ. L'été dernier, il a même été au cœur d'un énorme feuilleton concernant un éventuel retour au FC Barcelone. Entre ses blessures et les échecs en Ligue des Champions, le Brésilien semblait lassé et triste à Paris. Mais depuis un an, tout va mieux et la situation a complètement changé pour Neymar comme l'explique Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo .

«Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone»