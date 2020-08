Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme retournement de situation dans le dossier Tonali !

Publié le 10 août 2020 à 0h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Sandro Tonali privilégie un club italien et semblait promis à l’Inter. Toutefois, la nomination d’Andrea Pirlo au poste d’entraîneur de la Juventus pourrait relancer ce dossier.

Sandro Tonali a sûrement disputé le 1er août dernier face à la Sampdoria son dernier match sous le maillot de Brescia. Le talentueux milieu de terrain devrait quitter cet été son club formateur, relégué en Serie B après une saison compliquée. Comme annoncé par le 10 Sport le 8 mai dernier, le PSG a coché le nom de Sandro Tonali et Marco Verratti a été sollicité par son directeur sportif pour qu’il tente de convaincre son coéquipier. Toutefois, Sandro Tonali souhaite poursuivre sa carrière en Italie. Le joueur de 20 ans semblait se diriger vers l’Inter, mais la nomination d’Andrea Pirlo au poste d’entraîneur de la Juventus pourrait totalement relancer ce dossier.

Pirlo veut attirer... « le nouveau Pirlo »