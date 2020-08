Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l'avenir de Neymar !

Publié le 10 août 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 10 août 2020 à 8h18

Très concentré sur les futurs échéances du Paris Saint-Germain, Neymar sait qu'il est attendu au tournant et compte bien répondre présent sur le terrain. Impliqué et épanoui, le Brésilien n'envisage d'ailleurs plus du tout un départ comme ce fût le cas l'été dernier.

A quelques heures d'un quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Neymar est très attendu. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, et d'Angel Di Maria, suspendu, le Brésilien aura un rôle crucial à jouer et sera probablement l'homme clé de cette rencontre. Une situation qui tranche radicalement avec celle vécue il y a un an lorsque Neymar, lassé de sa situation à Paris et de l’enchaînement de ses blessures, faisait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, seulement deux ans après son départ. Mais cet été, la donne a clairement changé.

Neymar n'a plus l'intention de partir