Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un nouveau message pour son retour au Barça !

Publié le 10 août 2020 à 4h45 par T.M.

Pour cet été, le retour de Neymar au FC Barcelone est quasiment impossible. Il n’empêche qu’ils sont encore plusieurs à espérer revoir le Brésilien au Camp Nou. Et ce n’est pas Rivaldo qui dira le contraire.

Cela fait désormais 3 ans que Neymar a quitté le FC Barcelone. Mais en Catalogne, l’ombre du Brésilien plane toujours et l’été dernier, le joueur du PSG a même tout fait pour revenir. Si cela n’a pas pu être possible, il était prévu qu’une nouvelle offensive soit lancée cet été. Mais avec le coronavirus, les caisses des Blaugrana sont vies et Josep Maria Bartomeu doit renoncer à cet objectif. Neymar va donc ainsi repartir pour une 4ème saison avec le PSG, où il est d’ailleurs désormais heureux. Il n’empêche qu’à Barcelone, on espère toujours revoir Neymar tôt ou tard.

« J’aimerais qu’il revienne au Barça »