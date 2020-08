Foot - PSG

PSG : Ce témoignage très fort sur la situation de Neymar !

Publié le 9 août 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta approche, Neymar semble plus impliqué que jamais au PSG et aurait décidé de prendre les choses en mains.

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar ne semblait pas heureux à Paris depuis son arrivée au PSG durant l'été 2017. Entre les blessures et les échecs en Ligue des Champions, le Brésilien a même fait le forcing l'été dernier pour retourner au FC Barcelone. Toutefois, la situation a bien évolué. Visiblement remis de ses pépins physiques, Neymar semble plus que jamais épanoui au PSG comme l'explique Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo et proche des joueurs brésiliens du club de la capitale.

«C’est l’équipe de Neymar»