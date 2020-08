Foot- PSG

PSG - Malaise : Une terrible nouvelle pour Tuchel avec Mbappé !

Publié le 9 août 2020 à 8h45 par D.M.

Kylian Mbappé ne devrait pas débuter la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta ce mercredi. L’attaquant devrait être « au mieux » sur le banc des remplaçants.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le PSG. Alors que se profile le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta, le club parisien a d’ores et déjà enregistré les forfaits de Marco Verratti et Layvin Kurzawa, blessés. Mais ce n’est pas tout puisque le PSG pourrait également se passer des services de Kylian Mbappé. Victime d’une entorse à la cheville le 24 juillet dernier en finale de Coupe de France face à l'ASSE, l’attaquant français ne devrait pas débuter la rencontre comme l’avait laissé entendre Thomas Tuchel ce mercredi : « Il est au centre d’entraînement tous les jours, il travaille dur, il travaille beaucoup. Mais le délai est court… On parlera ensemble samedi. On verra dans quelle phase on peut entrer, et si c’est possible qu’il soit sur le banc contre l’Atalanta, mais je n’attends pas trop… »

Mbappé ne sera pas sur la pelouse au coup d’envoi