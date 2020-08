Foot - PSG

PSG - Polémique : Ça chauffe entre Leonardo et Le Graët !

9 août 2020

Alors que Leonardo a récemment pointé du doigt le calendrier décidé par Noël Le Graët, le president de la FFF a répondu au directeur sportif du PSG.

Il y a quelques jours, Leonardo n’a pas manqué de se plaindre du calendrier en France qui n’arrange pas les affaires du PSG en Ligue des Champions, pointant directement du doigt Noël Le Graët : « La Coupe de France, on l'a jouée, peut-être pour faire plaisir au président (Noël Le Graët). On a une Ligue 1 qui va commencer le même jour que la finale de Ligue des champions (le 23 août)... On a été cassés dans le rythme (par rapport au mois de mars), on arrive dans des conditions différentes des autres. Et pourtant la première règle érigée par l'UEFA : on doit avoir des conditions pareilles pour tout le monde et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. » Et visiblement, cela n’a pas plus au président de la FFF.

«Leonardo m’agace un peu gentiment»