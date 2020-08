Foot - PSG

PSG - Polémique : Le Graët répond à l’énorme coup de gueule de Leonardo

Publié le 8 août 2020 à 19h15 par La rédaction

Dernièrement, Leonardo avait poussé un coup de gueule par rapport au calendrier imposé par la FFF avec les finales de Coupe. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Noël Le Graët, président de la fédération.

Le 5 août dernier, Leonardo, directeur sportif du PSG, faisait une sortie musclée en affirmant que le contexte français n’aidait pas le PSG à l’approche de la Ligue des Champions en programmant une finale de Coupe de France après quatre mois sans jouer pour, selon lui, faire plaisir au président, en l’occurrence Noël Le Graet. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue. Et le président de la FFF a tenu à mettre les choses au point.

« Ce n’était pas possible de faire jouer les finales à une autre date. »