PSG - Clash : Quand Leonardo hausse le ton et distribue les tacles…

Publié le 6 août 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Sur un ton très froid après la courte victoire du PSG contre Sochaux mercredi soir en match amical, Leonardo a pris la parole et a tenu à régler quelques comptes, à une semaine du choc contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

C’est un fait, le PSG n’aborde pas dans les meilleurs conditions son quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame, qui sera disputé le 12 août prochain à Lisbonne. Le club de la capitale doit en effet gérer avec les nombreux pépins physiques de ces derniers jours et qui concernant Kylian Mbappé, Marco Verratti ainsi que Layvin Kurzawa. Alors forcément, les dirigeants du PSG sont en position d’estimer que le calendrier n’a pas joué en leur faveur, et Leonardo ne s’est pas fait prier pour le faire comprendre.

« C’est toujours la même chose… »

Interrogé par des journalistes dans l’auditorium du Parc des Princes, en marge de la conférence de presse de Thomas Tuchel après la victoire en match amical contre Sochaux (1-0), le directeur sportif du PSG a dressé un constat accablant : « C'est toujours la même chose : quand on arrive vers un match de Ligue des Champions, il y a des choses négatives, je ne sais pas pourquoi (…) Je suis optimiste avec un groupe très engagé. On ne veut pas entrer dans la psychose. On a une équipe qui pourra être compétitive en quarts de finale de C1 (…) Comment le bilan peut être négatif ? On a gagné quatre titres, et on est en quarts de finale de C1. Et si on perd, on va mourir' », a lâché dans un premier temps Leonardo, avant de distribuer quelques tacles.

