Foot - PSG

PSG - Malaise : Un motif d’espoir pour Mbappé avant l’Atalanta ?

Publié le 8 août 2020 à 21h15 par D.M.

Kylian Mbappé poursuit son programme de reprise. Ce samedi, l’attaquant français a retouché le ballon pour la première fois depuis sa blessure à la cheville.

Une pluie de blessures s’est abattue sur le PSG ces derniers jours. Le club parisien a d’ores et déjà enregistré les forfaits de Layvin Kurzawa et de Marco Verratti pour le quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta ce mercredi. Même l’entraîneur Thomas Tuchel, blessé à la cheville, a vu son physique lâché prise. Toutefois, l’incertitude règne toujours concernant Kylian Mbappé. Ce mercredi, Thomas Tuchel avait laissé entendre que l’attaquant, blessé en finale de Coupe de France, ne débuterait pas la rencontre le 12 août prochain : « Il est au centre d’entraînement tous les jours, il travaille dur, il travaille beaucoup. Mais le délai est court… On parlera ensemble samedi. On verra dans quelle phase on peut entrer, et si c’est possible qu’il soit sur le banc contre l’Atalanta, mais je n’attends pas trop… »

Mbappé a retouché le ballon