PSG - Malaise : L’énorme annonce de Thiago Silva sur le retour de Kylian Mbappé !

Publié le 6 août 2020 à 13h45 par T.M.

A moins d’une semaine du rendez-vous face à l’Atalanta, le PSG croise les doigts pour Kylian Mbappé. Mais l’optimisme semble être de mise à fois chez le Français et aussi chez ses coéquipiers.

Le 24 juillet dernier, Kylian Mbappé, touché à la cheville par Loïc Perrin, sortait de la pelouse du Stade de France en boitant. De quoi inquiéter tout le monde à quelques jours du tant attendu rendez-vous du PSG en Ligue des Champions face à l’Atalanta. Le verdict est finalement tombé un peu plus tard, le Français souffre d’une grosse entorse de la cheville et est annoncé indisponible pour 3 semaines. De quoi alors remettre en question sa participation à ce quart de finale européen. Mais depuis sa blessure, Mbappé multiplie les soins et la récupération semble être excellente. Désormais, il se pourrait bien que le joueur de Thomas Tuchel puisse jouer cette rencontre. Et à en croire Thiago Silva, l’optimisme serait présent à ce sujet.

« Il est très motivé pour revenir le plus vite possible »