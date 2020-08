Foot - PSG

PSG : Cette recrue de Tuchel prête à prendre une plus grande place ?

Publié le 9 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Lancé durant la préparation post-confinement du PSG, Mitchel Bakker commence à se faire une place au sein de l’effectif parisien. Une situation qui ravit le Néerlandais.

Après lui avoir fait jouer les matchs de préparation du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a pour le moment continué de faire confiance à Mitchel Bakker, en le faisant jouer, notamment, la finale de la Coupe de la Ligue contre l’OL (0-0, 6-5 aux TAB). Le jeune latéral a pu profiter de la blessure de Juan Bernat pour jouer et passer devant Layvin Kurzawa dans la hiérarchie des arrières gauche.

« J’apprends tout les jours »