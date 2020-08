Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane, Tapie... Ce constat accablant sur la vente de l'OM !

Publié le 10 août 2020 à 15h45 par A.M.

Depuis quelques jours, la vente de l'OM fait moins parler malgré l'ultimatum fixé par Mohamed Ayachi Ajroudi. Pour Lionel Maltese, économiste du sport, dès le début ce projet n'avait pas beaucoup de chance d'aboutir.

Ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont multiplié les sorties médiatiques afin de présenter leur projet de rachat de l'Olympique de Marseille tout en mettant la pression sur Frank McCourt afin de le convaincre de vendre le club. Toutefois, le Bostonien a toujours démenti son intention de céder l'OM, et visiblement il tient sa promesse. En effet, Mohamed Ayachi Ajroudi, qui avait un temps évoqué sa volonté d'attirer Zinedine Zidane, a fixé un ultimatum à Frank McCourt qui a jusqu'à mercredi pour accepter l'offre de rachat. Mais comme l'explique Lionel Maltese, économiste du sport, ce projet a peu de chance d'aboutir.

«Quand on me parle de Zidane, j’ai du mal à y croire»