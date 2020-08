Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu, Griezmann... La révélation du clan Neymar sur son départ avorté !

Publié le 10 août 2020 à 13h45 par A.M.

Au cœur d'un énorme feuilleton l'été dernier concernant ses velléités de départ, Neymar n'a pu retourner au FC Barcelone. Selon Josep Pons, ancien conseiller d'image du Brésilien, son retour a été rendu impossible par... Antoine Griezmann.

Il y a un an, Neymar est passé proche d'un retour au FC Barcelone. Deux ans après son arrivée, le Brésilien voulait quitter le PSG afin de retourner en Catalogne. Impliqué dans un énorme feuilleton qui aura duré plusieurs mois, le numéro 10 de la Seleçao est finalement resté au PSG. Et pour cause, le FC Barcelone n'a pas pu répondre aux exigences parisiennes. Selon Josep Pons, ancien conseiller d'image du Brésilien, le transfert d'Antoine Griezmann, qui avait rejoint le Barça quelques semaines plus tôt pour 120M€, a rendu impossible le retour de Neymar.

Griezmann a rendu impossible le retour de Neymar