Mercato - OM : Villas-Boas affiche ses ambitions pour le mercato !

Publié le 10 août 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Après avoir déjà attiré deux renforts cet été, l'Olympique de Marseille attend toujours des ventes qui tardent à arriver. Mais cela convient parfaitement à André Villas-Boas qui espère conserver son effectif et attirer encore deux recrues.

Pour se renforcer cet été, l'Olympique de Marseille doit se montrer inventif. En grandes difficultés financières, le club phocéen doit vendre avant d'investir sur le marché. Pour le moment, aucun joueur n'est parti, ce qui a poussé André Villas-Boas a flairé de bonnes affaires. C'est ainsi que Pape Gueye a débarqué libre en provenance du Havre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Deux renforts qui arrivent donc gratuitement pour l'OM qui peut également enfin compter sur un directeur du football en la personne de Pablo Longoria. Et cela tombe bien, André Villas-Boas espère bien que le recrutement va se poursuivre.

Villas-Boas veut encore deux recrues...

En effet, après la victoire de l'OM contre Nîmes dimanche soir en match amical (1-0), André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse afin de faire un point mercato. « On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas », assure-t-il. Il faut dire que Dario Benedetto ne possède pas de réelle doublure, Valère Germain ne pouvant jouer seul en pointe. Mais la quête d'un attaquant s'annonce délicate comme le prouvent les pistes menant à M'Baye Niang et José Macias. D'autant plus que sans vendre, l'OM ne pourra pas investir.

... et espère aucun départ