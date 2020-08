Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte prêt à relancer la succession de Thiago Silva ?

Publié le 10 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG cherche de quoi renforcer sa défense centrale. Le club de la capitale s’est tourné vers Nikola Milenkovic mais va devoir faire face à une grosse concurrence.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Silva devrait quitter le club à la fin de la saison, après huit ans de bons et loyaux services. Le PSG s’active donc pour trouver un remplaçant à son capitaine emblématique. Parmi les différents dossiers évoqués, on retrouve le nom de Nikola Milenkovic, défenseur de 22 ans de la Fiorentina, très apprécié par Leonardo à en croire la presse italienne. Mais la lutte s’annonce rude car Milenkovic ne manque pas de prétendants : le Milan AC, Naples, l’Atlético Madrid et Manchester United lui feraient en effet les yeux doux. Un autre club pourrait d'ailleurs s'ajouter à cette liste...

L’Inter attend de savoir