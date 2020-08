Foot - PSG

PSG - Malaise : L'incroyable sortie de Meunier sur la «démesure» au PSG !

Publié le 9 août 2020 à 15h45 par A.D.

Pendant ses quatre saisons au PSG, Thomas Meunier a eu l'occasion de vivre de folles soirées parisiennes avec ses coéquipiers. Comme l'a expliqué le nouveau pensionnaire du Borussia Dortmund, les anniversaires de certains de ses partenaires étaient dans la «démesure».

En fin de contrat depuis le 30 juin, Thomas Meunier a quitté le PSG, les strass et les paillettes pour rejoindre le Borussia Dortmund et un environnement plus posé. Lors d'un entretien accordé à chaine belge La Deux , l'arrière droit de 28 ans est revenu sur son passage dans le club de la capitale, où il a pu vivre des soirées endiablées avec ses coéquipiers. Comme l'a reconnu Thomas Meunier, il n'était pas habitué à être dans la «démesure» .

«C'est la démesure, c'est un peu Dikkenek»