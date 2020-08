Foot - PSG

PSG - Malaise : L’Atalanta lance les hostilités avant le choc contre le PSG !

Publié le 9 août 2020 à 3h00 par A.M.

A quelques jours d’affronter le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, l’Atalanta lance les hostilités par l’intermédiaire de Robin Gosens.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain défiera l’Atalanta dans les quarts de finale de la Ligue des Champions organisés à Lisbonne où se tient jusqu’au 23 août le Final 8 de la compétition. Malgré les absences de Marco Verratti et Angel Di Maria, ainsi que celle possible de Kylian Mbappe, le PSG est le favori de cette confrontation. Mais du côté de l’Atalanta, révélation de la saison sur la scène européenne, on ne compte pas se laisser faire. Robin Gosens glisse d’ailleurs un gros tacle aux Parisiens.

«Le PSG ne forme pas une équipe»