Mercato - PSG : Thomas Meunier règle ses comptes avec Leonardo !

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund, laissant donc les Parisiens poursuivre la Ligue des Champions sans lui. Mais alors qu'il a été jugé responsable de la situation, le Belge rétablit sa vérité et critique ouvertement le comportement de Leonardo.

La situation de Thomas Meunier est surprenante. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, le Belge n'a pas prolongé son bail et s'est engagé avec le Borussia Dortmund. D'ailleurs, le latéral droit reconnaissait ces derniers jours qu'il avait signé depuis longtemps avec le club allemand. « J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : "Wow, je serai ici l'année prochaine" », lançait-il au micro de Sport1. Mais son absence pour la suite de la Ligue des Champions ne passe pas inaperçue, puisque contrairement à Thomas Meunier, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont accepté de prolonger leur aventure au PSG de quelques mois. Pointé du doigt par les supporters, l'international belge a donc tenu à livrer sa version des faits. Et Leonardo en prend pour son grade.

Meunier voulait finir la C1 avec le PSG

Dans un large extrait d'une interview qui sera diffusée à la RTBF lundi soir, Thomas Meunier s'est donc expliqué et révèle qu'il a tout tenté pour essayer de terminer la Ligue des Champions avec le PSG : « J'ai presque été me mettre à genoux à Dortmund avec mon agent pour parvenir à trouver un accord pour qu'ils me laissent jouer avec le PSG, parce que le 1er juillet, j'étais joueur de Dortmund. Là-bas (à Paris), on s'est mis à table et je leur ai dit que je voulais mettre un point derrière cette aventure parisienne puisque Paris ne veut pas me prolonger sur le long terme, je veux qu'on trouve une solution. J'avais eu Leonardo au téléphone et il me demande : "Est-ce que toi tu es encore prêt à jour la Champions League ?" Je lui dis "à 100%, je serai concerné jusqu'au bout. Je veux terminer. Même si c'est pour se faire sortir en 1/4 de finale. Je veux être avec le groupe, je veux vivre mes derniers instants aussi intensément que possible et jouer avec le PSG la Champions League et les deux Coupes . » Et visiblement, le Borussia Dortmund n'était pas opposé à cette éventualité « puisque tout était clair » , ajoute Thomas Meunier qui pointe du doigt la communication de Leonardo : « Le fait de ne pas avoir trouvé d'accord entre Paris et Dortmund, ne veut absolument pas dire que je refuse de prolonger, puisqu'il n'y a pas eu d'accord. Donc il n'y a même pas eu de proposition. La 1ère étape, c'était trouver un accord entre Paris et Dortmund et après, trouver un accord entre Paris et Meunier. Et c'est là où la communication, je ne sais pas si je peux dire du club, mais de Leonardo puisque c'est lui qui gère le dossier, a été un petit peu tronquée... Ce n'était pas très très correct. Et finalement, après discussion, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas vraiment d'envie de vouloir me prolonger. Ça été clair comme de l'eau de roche . »

