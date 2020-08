Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup colossal avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 août 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo échange régulièrement avec Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, d'Angel Di Maria et de James Rodriguez. Alors que James Rodriguez a été proposé au directeur sportif du PSG, le cas de la star portugaise aurait également été évoqué. De son côté, Cristiano Ronaldo reste énigmatique en ce qui concerne son avenir.

Malgré la grosse crise provoquée par le coronavirus, Leonardo souhaite se montrer actif lors du mercato estival. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a déjà bougé ses pions. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du Milan AC s'est rapproché de Jorge Mendes. En quête de latéraux (un de chaque côté), d'un défenseur central, de deux milieux de terrain et d'un avant centre, Leonardo a discuté de plusieurs dossiers avec l'agent portugais, et notamment de James Rodriguez. Selon nos informations du 17 juillet, Jorge Mendes a proposé les services de James Rodriguez au PSG. Alors que les relations entre le Real Madrid et le club de la capitale sont excellentes, Leonardo pourrait être dans une situation idéale pour l'international colombien.

Des discussions entre Leonardo et Mendes pour Ronaldo ?

Selon les informations de Foot Mercato de ce dimanche, Jorge Mendes et Leonardo auraient également parlé de Cristiano Ronaldo. A en croire le média français, l'agent portugais et le directeur sportif du PSG auraient évoqué un transfert colossal de la star de la Juventus vers Paris. Les deux hommes devraient même profiter du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne pour poursuivre les discussions en ce sens. De son côté, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir et il aurait d'ailleurs demandé à son agent d'organiser des rendez-vous avec d'autres clubs. S'il ne s'est pas encore prononcé clairement sur son avenir, l'attaquant de la Juventus a, malgré tout, dévoilé un petit indice sur les réseaux sociaux.

«Que cette courte pause nous permette de prendre les meilleures décisions pour l'avenir»