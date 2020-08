Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étrange message de Cristiano Ronaldo...

Publié le 8 août 2020 à 20h45 par A.C.

Au lendemain de l’élimination en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo s’est montré assez flou au sujet de son avenir.

Cette élimination face à l’Olympique Lyonnais (2-2, sur l'ensemble des matchs) va laisser des traces. Déjà, parce que ça a précipité un départ de Maurizio Sarri de la Juventus, déjà très critiqué cette saison. Ensuite, parce que cela pourrait pousser Cristiano Ronaldo à aller voir ailleurs. France Football a récemment révélé que le Portugais ne dirait pas non au Paris Saint-Germain et cette défaite contre l’OL, pourrait donc le pousser à prendre une décision forte.

« Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser les hauts et les bas »