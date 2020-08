Foot - Mercato

Mercato : Entre la Juve et le PSG, l’été risque d’être chaud pour Cristiano Ronaldo

Publié le 8 août 2020 à 15h30 par Thomas Bourseau

La Juventus s’est inclinée lors de la double confrontation en 1/8ème de finale de Ligue des champions face à l’OL. Un échec qui pourrait bien avoir un impact important sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, lui qui a été lié au PSG il y a peu. Bien que la Juventus ait assurée qu’un départ n’était pas d’actualité, la vérité serait susceptible d’être tout autre dans l'esprit du principal intéressé.

Lundi soir, France Football lâchait une petite bombe. En effet, d’après les informations divulguées par l’hebdomadaire, Cristiano Ronaldo aurait été particulièrement agacé d’une courte victoire de la Juventus face au Lokomotiv Moscou le 22 octobre dernier et aurait ainsi fait savoir qu’il rêvait « à haute voix » d’un Parc des princes complet et rempli de ses compatriotes portugais. En outre, de par sa complicité avec Neymar et le fait qu’il apprécierait Kylian Mbappé, le quintuple Ballon d’Or se verrait bien évoluer à terme au PSG alors que le club de la capitale n’a cessé d’essayer de le recruter depuis le début de l’ère QSI, à savoir l’été 2011. ESPN a confirmé cette tendance, mais a confié vendredi qu’une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG était peu probable en raison des prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar, deux objectifs prioritaires du PSG. Et de l’autre côté des Alpes, on assure que l’avenir du Portugais s’écrirait bien en Italie.

La presse et la Juventus font front contre les rumeurs l’envoyant au PSG

Que ce soit le Corriere dello Sport ou encore Tuttosport , les deux journaux transalpins ont tapé du poing sur la table ces derniers jours. Alors que la Juventus allait affronter l’OL vendredi à domicile, la tête de Cristiano Ronaldo était bien focalisé sur la Juve et sur Turin, où il se sentirait particulièrement bien. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Portugais ne songerait pas à aller voir ailleurs et Andrea Agnelli est sur la même longueur d’onde. Le président de la Juventus s’est exprimé après l’élimination des siens face à l’OL pour le compte des 1/8èmes de finale retour de la Ligue des champions vendredi au micro de Sky Sport . « Parfois, vous les journalistes, vous publiez des choses... c'est un pilier de la Juve. Ce n'est pas sur un match qu'il faut tirer des enseignements sur la saison. Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juve ». Un témoignage clair donc du patron de la Juventus qui ne devrait pas se séparer de son numéro 7. La décision reviendrait en grande partie au principal intéressé qui pourrait se poser de sérieuses questions pour la suite de sa carrière lui qui est âgé de 35 ans.

Un Cristiano Ronaldo amer, des semaines décisives