Mercato - PSG : Un ultimatum lancé par Cristiano Ronaldo ?

Après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face à l’OL (2-2, sur l’ensemble des matchs), Cristiano Ronaldo aurait lancé un message clair aux dirigeants de la Juventus.

C’est un véritable échec. Considéré comme l’un des favoris de la Ligue des Champions, la Juventus est sortie au stade des huitième de finale, en dépit d’une victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Une défaite qui a laissé des traces, puisque Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions, mais qui n’est pas vraiment une surprise. Cette saison et encore plus depuis la reprise, la Juve a en effet montré un visage bien terne et le courant ne semblait plus passer entre Sarri et les cadres du vestiaire. Cette défaite a également relancé l’avenir de Cristiano Ronaldo, puisque France Football a expliqué que le Paris Saint-Germain ne le laisserait pas insensible.

C’était soit Sarri, soit Cristiano Ronaldo