Mercato - PSG : Cette déclaration lourde de sens sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 août 2020 à 7h15 par La rédaction

La sœur de Cristiano Ronaldo a pointé du doigt le niveau de la Juventus, éliminée ce vendredi par l’OL en huitième de finale de la Ligue des champions.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les interrogations. France Football indiquait récemment que l’attaquant portugais avait sérieusement songé à l’idée de rejoindre le PSG notamment après un match remporté dans la difficulté face au Lokomotiv Moscou (2-1) en octobre 2019. La crise liée au Covid-19 rend désormais difficile ce transfert, mais Cristiano Ronaldo se serait sérieusement interrogé sur son avenir avant le confinement et n’aurait pas écarté un départ de la Juventus. Et cette défaite en Ligue des champions pourrait pousser le Portugais à de nouveau se questionner sur la suite à donner à sa carrière. La Gazzetta dello Sport indique ce samedi que Cristiano Ronaldo se pose la question de savoir si c’est à la Juventus qu'il remportera une nouvelle Ligue des champions. Des interrogations sur le niveau du club italien également partagées par la sœur du joueur.

« Tu ne peux pas tout faire tout seul »