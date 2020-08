Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après les Verts, un autre challenge en Ligue 1 pour Boudebouz ?

Publié le 9 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Indésirable aux yeux de Claude Puel qui l’aurait d’ailleurs inclus dans sa liste noire de l’ASSE, Ryad Boudebouz devrait quitter le club stéphanois à l’intersaison et une signature à Bordeaux serait une possibilité.

Et si c’était déjà la fin pour Ryad Boudebouz, seulement un an après son arrivée à l’ASSE ? L’ancien joueur de Bastia et de Montpellier notamment avait choisi de faire son retour en Ligue 1 à Saint-Étienne après des expériences peu fructueuses au Betis Séville et au Celta Vigo. Néanmoins, Claude Puel est arrivé en octobre dernier et ne semble pas compter sur lui pour la saison prochaine. D’après L’Équipe , le milieu offensif algérien figurerait sur une liste noire de l’entraîneur des Verts et serait amené à aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Bordeaux pour relancer Boudebouz ?

Selon les informations exclusives du 10sport.com, Ryad Boudebouz aurait de fortes chances de se lancer un nouveau challenge en Ligue 1, sur la côte Ouest. En effet, les Girondins de Bordeaux ont des vues sur le profil du joueur de l’ASSE. Des premiers renseignements ont d’ailleurs déjà été effectués dans le cadre d’un éventuel transfert bien qu’une proposition ferme n’ait pas été soumise à la direction de l’ASSE. Affaire à suivre.