Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Bordeaux pense à Boudebouz !

Publié le 8 août 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Sur la liste noire de Claude Puel à l’ASSE, Ryad Boudebouz suscite notamment la convoitise des Girondins de Bordeaux.

A l’ASSE, un grand ménage se prépare. En effet, avec le projet de Claude Puel basé sur la jeunesse et le besoin de faire des économies, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie lors de ce mercato estival. Dernièrement, il a été question d’une liste noire établie par l’entraîneur des Verts, regroupant ainsi les joueurs sur lesquels il ne comptait plus. Plusieurs noms y figureraient à l’instar de Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz. Selon les informations recueillies par Le 10 Sport , Puel veut bel et bien se séparer de plusieurs joueurs y compris l’international algérien, arrivé pourtant l’été dernier du Betis Séville.

Bordeaux se renseigne

Pour Ryad Boudebouz, un départ de l’ASSE pourrait intervenir cet été. Et cette opportunité éveille notamment l’intérêt des Girondins de Bordeaux. En effet, selon nos informations, les Bordelais s’intéressent actuellement à l’indésirable de Claude Puel et des premiers renseignements ont déjà été pris pour l’international algérien de de 30 ans. Toutefois, aucune offre concrète n’a pour le moment été formulée pour Boudebouz, mais toutes les parties sont bien à l’écoute.