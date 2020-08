Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La stratégie des Verts pour les départs

Publié le 8 août 2020 à 10h15 par La rédaction

La révélation d’une liste noire de Claude Puel ne doit probablement rien au hasard. Explication.

Ces dernières heures, l’AS Saint-Etienne a laissé filtrer l’information qu’il existait une liste noire de joueurs que Claude Puel ne souhaitait plus dans son effectif la saison prochaine. On trouve parmi eux plusieurs gros salaires comme Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Yann M’Vila ou encore Ryad Boudebouz, ainsi que d’autres éléments comme Miguel Trauco ou Sergi Palencia.

L’ASSE fait monter la pression…