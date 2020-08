Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tracé sa feuille de route pour le mercato !

Publié le 10 août 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

La saison du Real Madrid venant de s’achever, l’heure de passer à la gestion de la fenêtre estivale des transferts est arrivée du côté de la direction madrilène. Et si aucune grosse arrivée n’est à prévoir après le passage de la pandémie de COVID-19, l’été devrait malgré tout être agité du côté de la capitale espagnole.

La saison 2019/2020 du Real Madrid s’est achevée jeudi dernier avec une défaite concédée vendredi dernier sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Alors que les madrilènes s’étaient inclinés 1-2 au stade Santiago Bernabeu au match aller face à Manchester City, la Casa Blanca s’est de nouveau incliné 2-1 au match retour, chose qui conduit donc la formation entrainée par Zinedine Zidane à ne pas se rendre à Lisbonne pour le Final 8 inédit de la Ligue des Champions. Pour autant, si la fin d’exercice est décevante, le Real Madrid a malgré tout réussi à remporter le titre de champion de Liga face au FC Barcelone, une première depuis 2017. Néanmoins, une unique réussite sur le sol national n’est pas suffisante pour un club ayant des ambitions colossales pour les Merengue , d’autant plus que l’effectif madrilène a affiché plusieurs lacunes cette saison. Cependant, maintenant que l’heure est de se concentrer sur le mercato estival dans les bureaux du Real Madrid, tout indique que l’effectif de Zinedine Zidane ne devrait pas être revu en profondeur cet été.

Une vague de départs à prévoir !

Il y a maintenant quelques semaines, Florentino Perez avait lui-même expliqué que le Real Madrid ne ferait pas de folie sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Le président madrilène en a également profité pour balayer d’un revers de main la possibilité que le club de la capitale tente une offensive visant à arracher la signature de Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant français étant annoncé comme étant le grand rêve de recrutement des Madrilènes qui souhaitent faire de lui la tête de gondole de leur projet. Seulement voilà, l’heure est maintenant à l’austérité après le passage de la pandémie de COVID-19, et à en croire les informations de MARCA , la priorité du Real Madrid sera de vendre cet été. Face aux climat économique actuel et à l’absence de public dans les stades, un nouvel ajustement des salaires des joueurs pourrait être nécessaire, chose qui ne coïncide pas, de fait, avec de gros investissements sur le marché. Ainsi, la priorité serait de vendre, avec une volonté d’obtenir 180M€ grâce à celles-ci, tout en sachant qu’environ 60M€ auraient déjà été inscrits dans les comptes avec les départs d’Achraf Hakimi, Javi Sanchez, De Frutos et Dani Gomez. Par conséquent, d’après MARCA , d’autres départs pourraient suivre, à commencer par celui de Sergio Reguilon, prêté au FC Séville cette saison. Barré par la concurrence de Marcelo et de Ferland Mendy, le latéral gauche espagnol devrait être vendu cet été alors qu’il est annoncé dans le viseurs de clubs anglais, et notamment de Chelsea, ainsi que dans celui du PSG. Après sa belle saison en prêt sous les ordres de Julen Lopetegui, la valeur du jeune international espagnol oscillerait entre 25 et 30M€. De plus, le quotidien espagnol explique que le Real Madrid aurait la ferme intention de se séparer de James Rodriguez et de Gareth Bale, respectivement sous contrat jusqu’en 2021 et 2022, tout en espérant enregistrer une belle somme avec leur départ malgré leur statut d’indésirable. Plus encore, certains joueurs comme Luka Modric ou Lucas Vazquez verraient leur avenir s’écrire en pointillés, tandis qu’une belle offre pour Luka Jovic pourrait être étudiée par le Real Madrid. Enfin, Borja Mayoral et Jesús Vallejo, respectivement prêtés à Levante et à Granada cette saison, auraient également été placés sur la liste des transferts, tandis que Mariano Diaz et Brahim Diaz n’entrent pas dans les plans de Zinedine Zidane.

Des arrivées « gratuites » et d’éventuelles petites retouches ?