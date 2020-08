Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinédine Zidane de plus en plus contesté ?

Publié le 9 août 2020 à 14h30 par Dan Marciano

Les choix opérés par Zinédine Zidane ce vendredi en huitième de finale de Ligue des champions auraient entraîné une vague d’interrogations au sein du club madrilène. Malgré cette défaite, le technicien français devrait rester à son poste la saison prochaine.

L’invincibilité de Zinédine Zidane en Ligue des champions a donc pris fin ce vendredi. Vainqueur des trois dernières éditions, le Real Madrid a chuté cette année dès les huitièmes de finale face à Manchester City (défaite 2-1 à l’aller et au retour). Un coup d’arrêt pour le Real Madrid qui réalisait une bonne saison. Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en janvier dernier et de la LIga, le club madrilène ne remportera pas une quatorzième Ligue des champions. Mais au-delà de cette défaite, certains choix de Zinédine Zidane ont surpris et ont suscité de nombreuses interrogations.

Des choix qui ne font pas l'unanimité

Pour affronter Manchester City et tenter de refaire son retard, l’entraîneur du Real Madrid avait opéré des choix forts. Zinédine Zidane a par exemple décidé de titulariser Eden Hazard, pourtant blessé une longue partie de la saison, sur le côté gauche de l’attaque. A court de rythme, le Belge a été remplacé en toute fin de la rencontre par… Luka Jovic pourtant en grande difficulté cette saison. Opérationnel, Vinicius Jr a donc passé l’intégralité du match sur le banc des remplaçants. Au milieu de terrain, les choix du Français ne se sont pas non plus avérés payants. Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric ont pris l’eau et Federico Valverde n’est rentré en jeu qu’en toute fin de match, à la 83ème minute. Pari raté pour Zinédine Zidane qui n’est pas parvenu à venir à bout de son adversaire et qui s’attire désormais les foudres de certains membres du club. Selon AS , beaucoup de personnes au sein de la Casa Blanca ne comprendraient pas les choix opérés par l’entraîneur français. De quoi remettre en question l’avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid ? Pas forcément.

Zidane ne serait pas menacé