Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris peut oublier ce crack de Zidane…

Publié le 9 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Cultivant un désir de longue date de recruter Vinicius Jr au PSG, Leonardo ne devrait cependant pas arriver à ses fins au vu de la position ferme du Real Madrid sur le dossier.

Et si le Real Madrid laissait partir Vinicius Jr ? Le temps de jeu du crack brésilien âgé à présent de 20 ans n’est pas conséquent au Real Madrid. Lors de l’élimination du club merengue en Ligue des champions vendredi face à Manchester City, l’ailier n’a pas été titularisé et Rodrygo Goes lui a été préféré. De quoi retenir l’attention de Leonardo qui pourrait se laisser tenter par une offensive auprès du Real Madrid, qui serait cependant vaine.

Le feuilleton Vinicius Jr est clos