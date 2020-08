Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse bataille à prévoir pour le «Messi japonais» ?

Publié le 1 août 2020 à 7h00 par La rédaction

De retour de son prêt à Majorque, Takefusa Kubo devrait de nouveau être prêté par le Real Madrid, et il y a du monde intéressé par la pépite japonaise.

« Mon rêve a toujours été d'être l'un des meilleurs joueurs, et je n'arrêterai pas de travailler pour y parvenir. J'ai toujours dit que mon objectif était de jouer pour le Real Madrid. Pour cela, je travaille et fais de mon mieux, même si je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis j'aime vraiment pouvoir jouer au football dans l'une des meilleures ligues du monde. Cela se voit, non ? » a lancé Takefusa Kubo sur son avenir il y a quelques jours. Pour s’imposer au Real Madrid et convaincre Zinédine Zidane le « Messi Japonais » pourrait passer par un nouveau prêt après son retour de Majorque. Et pas moins de 9 clubs seraient prêts à le récupérer.

Takefusa Kubo a l'embarras du choix