Mercato - Barcelone : Les options se font rares pour ce dossier chaud de l’été !

Publié le 1 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Le FC Barcelone ferait de Lautaro Martinez et de Pierre-Emerick Aubameyang ses deux priorités pour prendre la place d’un Luis Suarez vieillissant. Néanmoins, ce dossier semble bien plus épineux que prévu pour le Barça.

En mars dernier, le président Josep Maria Bartomeu assurait aux socios que le FC Barcelone mènera à bien les opérations qu’il jugera nécessaires. Néanmoins, force est de constater que la réalité est tout autre. En proie à de grosses difficultés financières, le Barça ne pourrait pas s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire de Lautaro Martinez à l’Inter. Alors que le Barça passerait à côté de sa priorité pour la succession de Luis Suarez, la situation serait similaire pour l’alternative Pierre-Emerick Aubameyang qu’Arsenal ne compte pas lâcher.

Après Lautaro, un échec pour Aubameyang ?