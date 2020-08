Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane devrait prochainement boucler un dossier chaud !

Publié le 9 août 2020 à 16h00 par La rédaction

Annoncé proche de rester une saison de plus avec la Real Sociedad, Martin Odegaard n’attendrait plus que la décision d’un acteur du dossier pour finaliser son départ.

Éliminé de la Ligue des Champions face à Manchester City, le Real Madrid peut se focaliser sur sa gestion de l’effectif. Zinedine Zidane le souhaite, l’effectif madrilène va connaître de nombreux changements afin de pallier les lacunes du club merengue . De ce fait, un coup de balais est au programme et certains joueurs seraient concernés par cette opération dégraissage comme Alvaro Odriozola, Luka Jovic, Mariano Diaz, Brahim Diaz et Martin Odegaard. La pépite norvégienne pourrait même être le premier départ de ce ménage estival car il serait proche de continuer l’aventure avec la Real Sociedad pour une seconde année consécutive en prêt. Néanmoins, il ne manquerait plus qu’une décision de la part du Real Madrid afin d’acter la prolongation du prêt de la pépite de Zinedine Zidane… .

Odegaard attendrait l'aval du Real !