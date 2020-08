Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi lâche une énorme confidence pour la vente de l'OM...

Publié le 10 août 2020 à 15h00 par A.M.

Toujours désireux de racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi a fixé un ultimatum à Frank McCourt. Mais dans l'entourage du Franco-tunisien ne se fait guère d'illusions...

Ces derniers mois, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Il faut dire que Mourad Boudjellal avait annoncé être porteur d'un projet ambitieux pour racheter l'OM et en devenir le président. L'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi est l'homme fort de ce projet et a multiplié les sorties médiatiques avant de mettre la pression sur Frank McCourt. Mais il s'est heurté à un mur. Un proche de l'Américain rappelait encore ces derniers jours que l'OM n'est pas à vendre : « On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L’OM n’est pas à vendre . » Et visiblement, Mohamed Ayachi Ajroudi commence à entendre raison.

Le clan Ajroudi se montre «pessimiste»