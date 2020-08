Foot - Mercato - AC Milan

Mercato - AC Milan : Signature imminente pour Ibrahimovic ?

Publié le 10 août 2020 à 15h50 par La rédaction

En négociations depuis des semaines pour prolonger son contrat avec l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic devrait rapidement signer son nouveau bail, qui le lierait une saison supplémentaire aux Rossoneri…