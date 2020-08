Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recaler Max-Alain Gradel ? McCourt a totalement raison !

Publié le 11 août 2020 à 4h45 par T.M.

Ne voulant plus miser sur de joueurs trentenaires, Frank McCourt aurait dernièrement mis son veto sur l’option Max-Alain Gradel. Un choix totalement validé par Daniel Riolo.

André Villas-Boas l’a encore répété, l’OM a besoin d’une nouvelle solution offensive afin de venir épauler Dario Benedetto. Un dossier qui fait énormément parler et dernièrement, c’est le nom de Max-Alain Gradel quoi est revenu sur la Canebière. L’Ivoirien n’a plus qu’un an de contrat à Toulouse, avec qui il aurait toutefois un accord pour être libéré en cas de belle proposition. Toutefois, Gradel ne devrait pas rejoindre l’OM et Frank McCourt ne serait pas étranger à cela. L’Equipe expliquait ainsi dernièrement que le propriétaire phocéen se serait opposé à l’arrivée de l’attaquant toulousain à cause de son âge (32 ans). Voulant miser sur la jeunesse, McCourt ne voudrait plus recruter de joueurs trentenaires.

« C’est un club qui a pas mal morflé en recrutement de trentenaire avec de gros salaires »