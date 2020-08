Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Face à McCourt, Ajroudi commencerait à céder !

Publié le 11 août 2020 à 3h45 par T.M.

Mohamed Ayachi Ajroudi apparait déterminé à racheter l’OM. Toutefois, face à la détermination de Frank McCourt, ce rêve commencerait à se fissurer…

Accompagné de Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi s’est depuis plusieurs semaines désormais, positionné pour racheter l’OM à Frank McCourt. Les deux hommes sont à la tête d’un projet colossal avec des ambitions pharaoniques. Toutefois, l’Américain n’est clairement pas disposé à vendre. Face aux différentes manoeuvres d’Ajroudi, McCourt n’a cessé de répéter qu’il n’avait pas l’intention de négocier une quelconque vente. Se heurtant à un mur, l’homme d’affaires franco-tunisien commencerait bien à voir son rêve s’envoler.

Ajroudi commence à se résigner ?