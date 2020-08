Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour l’avenir de Martin Odegaard !

Publié le 11 août 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date que le Real Madrid songe à faire revenir Martin Odegaard dès cet été après son année en prêt à la Real Sociedad, le club madrilène aurait enfin pris sa décision ces dernières heures.

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad cette saison, Martin Odegaard a réalisé un grand exercice 2019/2020. Le milieu offensif norvégien s’est en effet imposé comme un titulaire en puissance sous les ordres d’Imanol Alguacil, l’entraîneur de La Real , qui a fait de lui son véritable maitre à jouer. Preuve de sa belle saison, Martin Odegaard est même parvenu à être nommé meilleur joueur de la Liga en septembre dernier. Ainsi, après un exercice d’un tel acabit et face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, le Real Madrid songerait à la possibilité de faire revenir son joueur dès cet été puisqu'il s'avérerait être un renfort gratuit, alors qu’il était initialement prévu que son prêt au sein du club basque dure deux saisons. Et tandis que le quotidien MARCA annonçait ce lundi que la décision des Merengue dans ce dossier était attendue cette semaine, le club de la capitale espagnole aurait finalement d’ores et déjà tranché.

Le Real Madrid veut récupérer Martin Odegaard !