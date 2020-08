Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Cavani, Paris pourrait perdre une option offensive !

Publié le 11 août 2020 à 5h30 par Th.B.

En quête d’un élément offensif supplémentaire avec le départ d’Edinson Cavani et celui qui se profile d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG pourrait se laisser tenter par Everton Soares. Mais le Brésilien serait en passe de rejoindre… le Benfica !

Le PSG a déjà perdu Edinson Cavani qui s’en est allé à la fin de son contrat qui courrait jusqu’en 30 juin, et va devoir opérer sans Eric Maxim Choupo-Moting qui avait pour sa part accepté de signer une mini prolongation afin de finir la saison avec le champion de France. Pour remédier à cette situation, Leonardo scrute le marché dans l’optique de trouver une nouvelle arme offensive à mettre à la disposition de Thomas Tuchel la saison prochaine. C’est du moins l’information que le10sport.com vous révélait en exclusivité en juin dernier. Piste activée par le PSG à l’été 2019, Everton Soares aurait récemment été proposé au champion de France. Mais cette option pourrait rapidement ne plus en être une.

Everton Soares filerait au Benfica Lisbonne !