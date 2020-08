Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup totalement inattendu !

Publié le 10 août 2020 à 2h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif afin de concurrencer Mauro Icardi, le PSG surveillerait la situation de Joshua King, relégué en Championship avec Bournemouth.

Cet été, le Paris Saint-Germain a plusieurs objectifs sur le mercato, à commencer par se renforcer dans l'entrejeu mais également au poste de latéral droit. Toutefois, Leonardo pourrait également se mettre en quête d'un nouvel attaquant afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting. En effet, Mauro Icardi va se retrouver seul au poste d'avant-centre, et le PSG est à l'affût d'une opportunité sur le marché.

Le PSG suit Joshua King