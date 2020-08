Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de David Alaba sur son avenir !

Publié le 9 août 2020 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, David Alaba figurerait sur les tablettes du PSG. Interrogé sur son avenir, le défenseur du Bayern a fait passer un message clair.

Alors que Tanguy Kouassi a rejoint le Bayern, David Alaba pourrait faire le chemin inverse et s'engager avec le PSG. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur autrichien figurerait sur les tablettes de Leonardo. Toutefois, le Bayern ne compterait pas laisser filer David Alaba aussi facilement. Lors d'un entretien accordé à Sport 1 ce vendredi, Hans-Dieter Flick a affiché son intention de conserver son latéral gauche de 28 ans. « Est-ce que je souhaite que la situation d’Alaba soit réglée rapidement ? Non. Nous pouvons très bien gérer avec la situation actuelle. David a toujours un an de contrat. Nous voulons tous que David prolonge. Et bien sûr, j’espère qu’il le fera », a déclaré le coach du Bayern. De son côté, David Alaba ne veut en aucun cas penser à son avenir.

«Si je pense à mon avenir ? Non, mon objectif est tout autre»