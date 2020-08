Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une concurrence titanesque pour Jeremie Boga ?

Publié le 11 août 2020 à 1h30 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, l'OM doit se méfier de l'OL, l'AS Monaco et du Stade Rennais pour Jeremie Boga. Toutefois, le club phocéen a également du souci à se faire à l'étranger, puisque le Napoli, le Borussia Dortmund et l'Atalanta seraient également sur les traces de l'attaquant de Sassuolo.

Malgré la crise liée au coronavirus, André Villas-Boas compte bien se servir du mercato estival pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le coach de l'OM a coché plusieurs noms et aux avant-postes, il songe à recruter Jeremie Boga selon nos informations. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais est soumis à une lourde concurrence pour l'attaquant de Sassuolo. En effet, Jeremie Boga a la cote en France est figure également sur les tablettes de l'OL, l'AS Monaco et du Stade Rennais. A l'étranger, l'ailier de 23 ans serait également suivi de près.

L'OM menacé par le Napoli, le Borussia et l'Atalanta pour Boga ?