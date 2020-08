Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Cristiano Ronaldo-Paris, accord possible ? La réponse

Publié le 11 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que plusieurs informations annoncent que CR7 aurait réitéré son intention de venir au PSG, un accord est-il possible ? La réponse.

Selon plusieurs médias français et italiens, Cristiano Ronaldo aurait relancé ses intentions de départ suite à l’élimination prématurée de la Juventus contre l’OL en Ligue des champions. Le PSG figurerait parmi les deux solutions principales qu’il envisage, avec un retour au Real Madrid. Selon certains médias, le PSG aurait d’ores et déjà réagi, Leonardo sollicitant un intermédiaire proche du club afin de sonder la Juventus sur ses intentions et sur les tarifs d’un éventuel transfert. L’opération Cristiano Ronaldo peut-elle aboutir du côté de Paris ?

Deux seules façons d’y parvenir

Cela apparaît hautement improbable. En effet compte tenu de son coût global (salaire + transfert), CR7 apparaît hors d’atteinte pour le PSG, à partir du moment où le club conserve son duo Neymar-Mbappe, du fait du cadre du fair-play financier, quand bien même il ait pu être allégé. Les deux seuls scénarios qui pourraient rendre possibles son arrivée serait que le PSG vende soit Neymar soit Mbappe cet été, ou que la star portugaise accepte une grosse baisse de salaire. Deux hypothèses très peu probables à ce jour.