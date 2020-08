Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 10 août 2020 à 21h45 par La rédaction

À la recherche de temps de jeu, Marcin Bukla pourrait être prêté cet été. Le gardien polonais ferait l’objet d’un grand intérêt de l’Italie et notamment du Genoa qui pourrait rapidement finaliser l’affaire.

Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, Marcin Bulka est la croisée des chemins. Derrière Keylor Navas et possiblement Sergio Rico, si Leonardo arrive à faire baisser l’option d’achat de l'espagnol prêté par le FC Séville, le gardien polonais voit son avenir bouché. Une grosse concurrence à ce poste qui pourrait forcer le portier du PSG à regarder ailleurs, afin d’obtenir du temps de jeu. Dans cette optique, le club parisien ne serait pas contre un prêt. Le Genoa serait d’ailleurs en pole position pour Bulka et une issue favorable pourrait rapidement être trouvée.

Le Genoa attend la fin de la C1